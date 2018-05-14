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В Пензе народный активист проучил «поросят». ВИДЕО

14 мая в 17:44 198 просмотров
, который попал на камеру видеорегистратора. Мужчина решил проучить молодых людей, выкинувших из машины бутылку.

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В Пензе на дороге случился необычный инцидент, который попал на камеру видеорегистратора. Мужчина решил проучить молодых людей, выкинувших из машины бутылку.

Видео появилось в группе «Автохам. Пенза» соцсети «ВКонтакте» и вызвало польшую поддержку среди пользователей. На кадрах видно, как из автомобиля отечественного производства, в котором сидела компания, вылетела пустая стеклянная бутылка. Ее выбросил один из мужчин во время остановки у светофора.

«Едем с женой спокойно домой. Впереди нас какая-то свинья, допив свое пиво, выкидывает бутылку в окно. Не сдержался», — написал автор поста.

Пензенец вышел на дорогу, поднял тару и забросил ее обратно в салон автомобиля «поросят».

«Молодец! Таких только так и учить», — отметила подписчица группы Екатерина.

Пользователи узнали в мужчине пензенского блогера Валерия Левашина. Он известен тем, что выкладывает в Сеть видеоролики, разоблачающие попрошаек.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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