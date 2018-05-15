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Ученые создали растворяющиеся в организме датчики диагностики

15 мая в 12:59 296 просмотров
, способствующие контролю за лечением человека. После его окончания импланты попросту растворяются без хирургического вмешательства, сообщает телеканал «360».

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Ученые из США разработали вживляемые в организм человека датчики, способствующие контролю за лечением человека. После его окончания импланты попросту растворяются без хирургического вмешательства, сообщает телеканал «360».

В настоящее время приборы могут измерять давление и помогать в лечении растяжений сухожилий. Действие функций датчиков пока ограничено двумя неделями.

Исследователи испытали свое изобретение на мышах и в имитирующей живой организм среде. Прибор передавал точные данные, а потом начинал терять характеристики и растворялся в организме.

Ученые считают, что разработка обладает одним недостатком. Если само устройство разлагается внутри тела, то данные по нему можно получать лишь по проводам. Специалисты работают над созданием датчика, который будет передавать информацию без прямого подключения.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-275984/

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