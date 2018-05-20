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В Пензе продавали рязанское масло-фальсификат

20 мая в 09:01 478 просмотров

В Пензе с реализации сняли сливочное масло рязанского производителя. Роспотребнадзор нашел в нем нарушения.

На масло со странными вкусовыми качествами обратил внимание горожанин. Он купил крестьянское сладко-сливочное несоленое масло высшего сорта 72,5% жирности в магазине сети «Магнит» на пр. Строителей, 1в. Производителем значился «Рыбновский молочный завод» (Рязанская область).

«Меня не устроили пищевкусовые качества данной продукции. По моему мнению, добавляет жиры растительного происхождения», — написал мужчина в заявлении в региональное управление Роспотребнадзора [документ есть в распоряжении редакции] и попросил провести проверку.

В ведомстве совершили контрольную закупку и провели экспертизу масла. Оказалось, что оно не соответствует требованиям по физико-химическим показателям.

В отношении АО «Тандер» возбудили дело об административном правонарушении и потребовали изъять продукцию. Информацию о некачественном товаре также направили в управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Ранее горожанин добился снятия с продажи творожной массы марки «Вкусный день». В этой продукции также были выявлены нарушения.

Мониторинг продукции проводит и Роскачество. Например, в результате исследования нарезных батонов выяснилось, что пензенские изделия компании «Лимак», хлебозаводов № 2 и № 4 безопасные, но имеют ряд недостатков.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-1242529/

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