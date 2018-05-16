В Пензе начался суд над депутатом Георгием Тюриным

В Пензе 16 мая в Первомайском районном суде начались слушания по делу депутата Гордумы Георгия Тюрина, которого обвиняют в получении взятки и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Фигурантом дела также является адвокат Андрей Рябышев, которого обвиняют в посредничестве во взятничестве.

Как сообщает редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова из зала суда, это первое заседание по делу, на котором присутствуют родственники подсудимых, потерпевший и представители СМИ.

Заседание началось с оглашения обвинения, составившего 40 страниц, старшим прокурором отдела гособвинения прокуратуры Пензенской области Дмитрием Ганюхиным. Уголовное дело составило 17 томов, в суде намерены заслушать показания 57 свидетелей. Судья — Сергей Погодин.

Как ранее сообщало региональное управление СКР, Георгий Тюрин якобы обещал бизнесмену помочь получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

«Он попросил передать ему в качестве взятки имущественное право на часть объекта капитального строительства площадью 1 450 кв. м и стоимостью более 34 млн. Это право оформили на сына депутата, который не был осведомлен об умысле отца. Кроме того, к организации сделки был подключен сотрудник Адвокатской палаты Пензенской области: он выбрал способ получения взятки в виде заключения фиктивного предварительного договора купли-продажи недвижимости без реальной передачи денег. Он подготовил необходимый пакет документов, в том числе — заведомо подложные документы, подтверждающие получение предпринимателем якобы от сына депутата 24 млн 650 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, с июня 2016 года по май 2017-го депутат получил взятку — более 35 млн рублей. Георгия Тюрина заключили под стражу, а адвоката — под домашний арест. Также арестовано имущество депутата на сумму более 72 млн рублей и адвоката — на сумму более 4 млн руб.

Депутат Гордумы также обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. В 2016 году Георгий Тюрин передал индивидуальному предпринимателю автомобиль Toyota Land Cruiser для ремонта. Качество проведенных работ его не устроило, и депутат потребовал от мужчины выкупить автомобиль за 2 млн 200 тысяч рублей.

«Предприниматель отказался, и тогда обвиняемый организовал составление фиктивных обращений от якобы недовольных его работой граждан. На их основании контролирующие органы с конца июня до августа 2016-го несколько раз проверяли бизнес пензенца. Никаких нарушений они не нашли, но имел место сбой нормальной работы станции техобслуживания и подрыв репутации предпринимателя», — добавили в СКР*.

* - информация с СКР предоставлена телеканалом «Экспресс».