Пензенцы жалуются на зараженный вредителями покупной грунт

В редакцию информагентства «Пенза-Пресс» поступило несколько жалоб от садоводов Пензенской области по поводу грунта, купленного в магазинах.

Так, дачница Татьяна рассказала, что в прошлом году потеряла урожай помидоров. По ее словам, виной всему — зараженный грунт, который она приобрела в одном из магазинов города. У другой жительницы Пензы в комнатном растении после пересадки в покупную землю завелись мошки.

Мы решили разобраться в ситуации и позвонили в управление Россельхознадзора по Республике Мордовии и Пензенской области. Однако там пояснили, что подобных жалоб к ним не поступало. Прежде чем попасть на прилавок, грунт проходит проверки.

«Если грунт вызывает сомнение, его можно принести на экспертизу. В магазины он поступает как из-за рубежа, так и из России, всегда — с сопроводительными документами. При покупке любой может с ними ознакомиться», — пояснила госинспектор отдела карантина растений управления Венера Аджигитова.

Председатель пензенского отделения Союза садоводов России Елена Храмцова также отметила, что впервые слышит о такой проблеме.

«Причина может быть и не в самом грунте, бывает, что садовод при посадке что-то добавляет. Лучше всегда обрабатывать землю», — рассказала она.

Чтобы растения не заразились от грунта вредителями, существует несколько способов его обработки:

1. Прокаливание

Грунт нужно подержать в духовке около 20 минут при температуре 90−100 градусов, не выше, иначе земля может стать негодной для выращивания. Для равномерного прокаливания ее выкладывают слоем не более пяти сантиметров.

2. Пропаривание

Землю нужно положить в кастрюлю и отправить на водяную баню примерно на два часа. Подобным способом грунт готовят за месяц до высадки в него семян и растений.

3. Промораживание

Если вы закупили грунт осенью, то его можно хранить на балконе всю зиму. За месяц до посадки землю заносят в помещение.

4. Обработка препаратами

Специальные препараты продаются в магазинах для садоводов и огородников. Применяют их согласно инструкции.