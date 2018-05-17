Дети выбрали лучших артистов

В МДМ состоялась торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии «Дай пять!», организаторами которой выступили канал СТС и продюсерский центр Лины Арифулиной LA Group. Телеверсию вечера, ведущим которого во второй раз выступил Дмитрий Нагиев, зрители СТС увидят 3 июня (0+).

Антон Федотов, генеральный продюсер телеканала СТС: «Уже во второй раз СТС награждает лучших по версии самых юных телезрителей. Сегодня в зале сидят и мои дети, и, конечно, для меня лично, в первую очередь как для отца, очень важно знать, что смотрит молодежь, на кого хочет быть похожим. Создавая новый контент на канале СТС, мы, прежде всего, ориентируемся на их вкус и желание, потому что дети — наша самая надежная и самая любимая аудитория».

Более трех миллионов голосов отдали дети и подростки от 7 до 16 лет, выбирая лучших актеров, спортсменов, ведущих, музыкантов и блогеров на сайте www.highfiveawards.ru и в официальной группе «Дай пять!» в соцсети «ВКонтакте». Так, любимой звездной семьей стала пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина, лучшими актерами были названы Дмитрий Нагиев и Валерия Федорович, а музыкальный олимп заняли Сергей Лазарев, Елена Темникова и группа MBAND. Своими любимыми ведущими дети и подростки назвали Ольгу Бузову и Максима Галкина, лучшими спортсменами — биатлониста Антона Шипулина и гимнасток Арину и Дину Авериных, а из всех российских блогеров выбрали Катю Адушкину.

Максим Галкин: «Стать любимым ведущим и получить плитку шоколада из рук самого Дмитрия Нагиева — что может быть приятней. Спасибо всем, кто голосовал, я уважаю ваш выбор и считаю, что другой альтернативы у вас просто не было. Что касается второй награды, я думаю, этот приз я отдам не только Алле, но и нашим детям — Гарику и Лизе, потому что это и их большая заслуга».

Дима Билан: «Я не был в зале МДМ с начала 2000-х, и, конечно, на меня нахлынули воспоминания. А сегодня здесь очень круто, честно и эмоционально! Конечно, дети дают стимул, болея за артистов так искренне и по-настоящему, и я благодарен им за выбор, сделанный в мою пользу».

Сергей Лазарев: «Думаю, главное, чтобы кумиры несли добро и учили хорошему, потому что дети все впитывают как губка. Понимая, что я могу быть примером для подражания, стараюсь вести себя соответствующе. И сегодня мне хочется выразить огромную благодарность моим юным поклонникам за то, что выбираете меня».

Егор Крид: «Мне, конечно, нравится моя песня «Потрачу», за которую я получил шоколадку, но мне кажется, что в 2017 году самой яркой и заслуженно лучшей была песня «Розовое вино» Элджей & Feduk. Поэтому с гордостью от всех нас готов передать награду пацанам. На самом деле такое признание дарит еще больше мотивации, желания работать над собой и делать много хорошего материала».

Валерия Федорович: «Три месяца назад я стала мамой, поэтому мне сейчас особенно приятно получать награду на детской премии. Дети — цветы жизни, по-другому и не скажешь. Большое спасибо, что голосовали за меня. Для меня это очень и очень важно».

Главную награду премии — «Хочу быть как…» — планировалось вручить кумиру поколения, набравшему большинство детских голосов. Если в прошлом году главным примером для подражания стал популярный актер и телеведущий Павел Прилучный, то в этот раз юные телезрители никого не выбрали и решили быть похожими на самих себя.

Лина Арифулина, создатель и генеральный продюсер Национальной телевизионной премии «Дай пять!»: «Для меня было важно создать уникальный прецедент в России: повернуть детский шоу-бизнес в правильную сторону, организовав современную и яркую премию в лучших традициях мировой развлекательной индустрии в семейном жанре. Нам важно, что это истинный голос юного поколения, они отдают голоса только за тех, кто им действительно нравится, и сегодня в очень важной номинации они выбрали себя, что не может не вызывать гордость».

Почетные награды вручали популярные актеры, спортсмены и ведущие, в числе которых Федор Бондарчук, Лариса Долина с внучкой Сашей, Анфиса Чехова, Станислав Дужников с дочкой Стешей, Вячеслав Манучаров, Вадим Галыгин с сыном Вадимом, Леонид Слуцкий, Александр Ташаев, Дарья Сагалова, Михаил Тарабукин и летчик-космонавт Михаил Корниенко. Заветные награды не смогли забрать лично Ольга Бузова и Антон Шипулин, но они прислали видеообращения, в которых поблагодарили детей за признание.

Анфиса Чехова: «Я считаю, что эту премию можно назвать самой честной, потому что дети — самые искренние и объективные оценщики. Все же они смотрят глубже и чувствуют внутреннюю харизму и доброту человека так, как взрослым не всегда дано увидеть».

Вячеслав Манучаров: «Мне нравится канал СТС, я смотрю его дома с детьми, и премия получилась такая же добрая и солнечная. Кстати, сегодня редкий случай, когда я вышел на сцену не в качестве номинанта и ведущего, а в качестве гостя, вручающего награду».

Михаил Тарабукин: «Я не мог пропустить такое событие, потому что, во-первых, СТС — мой родной канал, а, во-вторых, премия прикольная и уже успела завоевать популярность. Ну и третья причина — сегодня мне предстояло стоять на сцене с альфа-самцом, альфа-ведущим, «риддиком» российской сцены — Дмитрием Нагиевым. А это, знаете, очень волнительно».

Среди звездных гостей, в том числе финалистов и победителей премии, были замечены: Дима Билан, Егор Крид, Сергей Лазарев, Максим Галкин, Юлия Началова, Елизавета Арзамасова, Елена Темникова, Валерия Федорович, Елена Борщева, группа MBAND, Алла Довлатова, Дмитрий Дьяченко, Василиса Володина, Виталий Гогунский, Клава Кока, Илья Бачурин, Анастасия Гребенкина, Елена Николаева, Доминик Джокер, Никита Тарасов, Яна Крайнова, Мария Илюхина, Ирина Темичева, Александр Соколовский, Роман Архипов, Евгений Кулик, Юлия Маргулис и многие другие.