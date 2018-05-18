Пензенские чиновники приехали на работу на велосипедах

18 мая мэр Виктор Кувайцев и сотрудники администрации Пензы присоединились к всероссийской акции «На работу — на велосипеде».

В 7.30 они отправились от Олимпийской аллеи к площади Маршала Жукова. Маршрут пролегал через улицы Ленинградскую, Попова, Пацаева, Захарова, Ставского и Пушкина, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Передвижение на велосипеде — прекрасная возможность укрепить здоровье и повысить настроение. Особо радует, что достаточно много людей старшего поколения, которые передвигаются на этом демократичном и доступном виде транспорта. Желаю всем успехов и здоровья», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр выразил благодарность участникам заезда и пожелал им успехов в работе.