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Пензенские чиновники приехали на работу на велосипедах

18 мая в 10:07 250 просмотров
«На работу — на велосипеде».

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18 мая мэр Виктор Кувайцев и сотрудники администрации Пензы присоединились к всероссийской акции «На работу — на велосипеде».

В 7.30 они отправились от Олимпийской аллеи к площади Маршала Жукова. Маршрут пролегал через улицы Ленинградскую, Попова, Пацаева, Захарова, Ставского и Пушкина, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Передвижение на велосипеде — прекрасная возможность укрепить здоровье и повысить настроение. Особо радует, что достаточно много людей старшего поколения, которые передвигаются на этом демократичном и доступном виде транспорта. Желаю всем успехов и здоровья», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр выразил благодарность участникам заезда и пожелал им успехов в работе.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_i_sotrudniki_administratsii_goroda_priekhali_na_rabotu_na_velosipedakh/

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