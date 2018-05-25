Оценки в Сети. Помогают ли учителям и родителям кибертехнологии?

В Пензенской области идет доработка «Электронной школы», в частности, теперь в систему можно будет зайти через региональный портал госуслуг . В модернизированной версии появится возможность написать заявление в школу, а также получить доступ к электронному дневнику ребенка. Однако есть и проблемы. Одна из них — нестабильный доступ к интернету. Кроме того, до сих пор учителя и родители относятся к оценкам в Сети неоднозначно.

В частности, педагоги жалуются на то, что, помимо электронного журнала, им нужно дублировать все бумажный.

«Я учитель совершенно обычной школы. Наше руководство, как и в большинстве школ Пензы, наряду с введением электронного журнала оставило обязательным заполнение бумажного. На практике реформа о введении электронного журнала понижает эффективность среднего образования, так как педагог, вместо решений педагогических ситуаций, методической подготовки к урокам, вновь вынужден выполнять рутинную работу. Интернет работает не во всех кабинетах, оценки приходится фотографировать в бумажном журнале и потом дома переносить их в электронный. Это, согласитесь, совсем неудобно. Стоит добавить, что дома учитель также готовится к урокам, проверяет тетради. Времени на отдых нет совсем», — рассказала учительница Юлия [фамилию и школу, в которой она работает, по понятным причинам не называем].

А стоит ли это таких усилий? Как рассказала мама школьника Ольга, она вообще не заглядывает в электронный дневник своего ребенка.

«Постоянно забываю, мне хватает обычного. Вот вы сказали, надо посмотреть что ли», — отметила она.

С ней согласны подписчики группы «Это Пенза, Карл!». Около 23% сказали, что вообще не в курсе, что есть электронные дневники, 30% считают их лишними. Еще 30% нововведение пришлось по душе.

При этом, отметил пользователь Валерий Шкердин, если вводишь электронный дневник, надо все-таки отказываться от бумажной версии, «чтобы не делать двойную работу». Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в региональном министерстве образования, по этому пути пошли уже 60 школ, и их будет становиться все больше.

«Бумажный дневник у нас есть, там дети пишут домашнее задание, делают пометки для себя, но оценки там никто не ставит. Однозначно нельзя сказать, что лучше, бумажный или электронный [дневник]. Но вообще родителям электронная версия нравится, некоторые через телефон могут в любой момент зайти на сайт и посмотреть, какова успеваемость у ребенка. Есть, конечно, момент, которые хотелось бы доработать в системе, мы говорим об этом учителям», — рассказала мама школьника Янина Гредаева.

А дорабатывать есть что. Например, налаживать доступ к интернету, особенно в отдаленных сельских районах.

«Сегодня ведется работа в данном направлении и по различным федеральным и региональным программам количество школ, подключенных к высокоскоростному доступу к сети Интернет, увеличивается из года в год», — отметили в минобре.

Родителям тоже станет проще смотреть оценки своих детей онлайн. С 1 сентября доступ к нему можно будет получить через региональный портал gosuslugi.pnzreg.ru. Для того, чтобы увидеть успеваемость своего ребенка, достаточно перейти во вкладку «Электронная школа» в своем личном кабинете на этом портале.