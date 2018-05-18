Россия уезжает из Дании без медалей. На Чемпионате мира наши хоккеисты не смогли одолеть в четвертьфинале своего вечного противника — сборную Канады, уступив 4:5 в овертайме. Бывший капитан пензенского хоккейного клуба «Дизель» Андрей Кузьмин поделился впечатлениями от выступления россиян и рассказал, почему в проигрыше не стоит винить тренера.

— Как вы оцениваете матч «Россия — Канада» ?

— Могу сказать, сразу было понятно, что Канада на полголовы сильнее, она поинтереснее смотрелась. Виден был класс отдельных игроков: Коннора Макдэвида, Райана О’Райли. Что сказать, НХЛ есть НХЛ, у них все игроки оттуда, а у нас половина. А выезжать на 40-летнем Павле Дацюке не очень правильно, должны быть молодые ребята, которые поведут за собой.

— Но то, что сборная доиграла до овертайма, означает, что команда, несмотря на все, боролась до конца.

— Сборная боролась, но доминировала, контролировала матч Канада. Две последние шайбы — третью, нашего земляка Сергея Андронова, и четвертую, Артема Анисимова, — я бы назвал шальными. Здесь игроки продемонстрировали индивидуальное мастерство: доехали в зону и забили. У Канады все было логично: передача — бросок — гол. А у нас хорошо, что так — повезло.

Поэтому по общей картине могло показаться, что играли на равных. Но с моей точки зрения, на полголовы Канада выше классом: по командной игре, взаимодействию, технике. Это и сказалось в овертайме. Логичный пас на клюшку в пустые ворота, О’Райли спокойно забил.

— Какие моменты стоит доработать нашей сборной?

— Доработать можно в детском хоккее, а в игре сборной уже нечего дорабатывать. У нас почти нет талантливых людей, вернее, они есть, но их мало для такой богатой страны, как наша. Есть талантливые ребята, но они гаснут, а в Канаде они, наоборот, расцветают. В той же Швеции, Финляндии молодые 20-летние ребята набирают за Чемпионат мира по 17−15 очков. У нас, конечно, есть Кирилл Капризов, но этого недостаточно.

Проблемы в детском и юношеском хоккее определенные имеются, отсюда — и результат сборной, это все связано.

— А как вы оцениваете работу нового тренера сборной — Ильи Воробьева [после того, как Олег Знарок не сумел вывести СКА в финал Кубка Гагарина, он ушел не только из клуба, но и из сборной России; на данный момент нашу команду возглавляет экс-наставник «Металлурга» Илья Воробьев]?

— А как можно оценить тренерскую работу, если человеку дали команду за месяц до Чемпионата мира? Что он мог сделать? Если бы он взял медали, я бы снял перед ним шляпу и сказал, что это хорошая работа. Но я не могу его осудить. Взять команду и за месяц привести ее к медалям — это не так просто, как кажется.

— На сколько вы бы оценили игру россиян на чемпионате в целом?

— Я бы оценил игру нашей сборной удовлетворительно, на «троечку». Были и хорошие моменты, было, на что посмотреть, связки, которые тренерский штаб искал и находил, прекрасные голы, правда, противнику классу пониже. Плюс и чехам забили хорошо. Но все это — не целостная картина, а так — эпизоды.

Если бы мы медали взяли, это был бы успех. Видно, что со шведами, с чехами, с канадцами мы испытывали определенные трудности. Если какие-то сборные, такие как Франция, Австрия, Белоруссия, мы превосходили на голову, то с номинально равными противниками у нас были проблемы.

Напомним, Андрей Кузьмин изначально предрекал, что сборная России вряд ли станет чемпионом мира, а успехом станут медали любого достоинства.

Сборная Россия завершила выступление на Чемпионате мира в Дании. На групповом этапе наши хоккеисты обыграли Францию — 7:0, Австрию — 7:0, Беларусь — 6:0, Швейцарию — 4:3, Словакию 4:0. Сборная уступила Швеции — 1:3 и Чехии — 3:4 (ОТ). В четвертьфинале россияне встретились с Канадой.