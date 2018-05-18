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В Пензе розничная цена на бензин превысила 40 рублей

18 мая в 12:41 432 просмотра

Средняя розничная цена на бензин в Пензе превысила 40 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата с 7 по 13 мая.

По сравнению с предыдущей неделей, цена выросла на 40 копеек.

К 14 мая средняя стоимость бензина марки Аи-92 составила в Пензе 38,69 рублей за литр, Аи-95 — 41,48 руб., Аи-98 — 47,02. Цена литра дизельного топлива достигла 40,57.

В России стоимость литра выросла до 40,82 руб. за литр. Самый высокий рост цен зафиксирован в Махачкале (+4,8%), Рязани (3,2%) и Кирове (2,8%). В Москве рост розничных цен составил 1,5%, в Санкт-Петербурге — 0,8%, отмечает Regnum.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» направляло запрос в региональное УФАС с просьбой разобраться с повышением цен. Ведомство направило крупным организациям требования с просьбой предоставить экономическое обоснование роста цен.


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