В Липецкой области стартовал этап гран-при по планерному спорту

В Усманском районе Липецкой области стартовал российский этап мирового гран-при по планерному спорту (0+). Организаторы обещают в этом году много сюрпризов.

В этом году участие в этапе принимают 17 человек, 15 из них — планеристы из России. 27 мая пройдут показательные выступления планеристов.

Однако пока полеты пришлось отложить из-за непогоды, сообщает «Липецкое время».