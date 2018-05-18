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В Липецкой области стартовал этап гран-при по планерному спорту

18 мая в 15:56 158 просмотров
(0+). Организаторы обещают в этом году много сюрпризов.

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В Усманском районе Липецкой области стартовал российский этап мирового гран-при по планерному спорту (0+). Организаторы обещают в этом году много сюрпризов.

В этом году участие в этапе принимают 17 человек, 15 из них — планеристы из России. 27 мая пройдут показательные выступления планеристов.

Однако пока полеты пришлось отложить из-за непогоды, сообщает «Липецкое время».

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE-1529668/

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