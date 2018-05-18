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В Свердловской области от огня спасли 7 домов

18 мая в 16:19 96 просмотров

В поселке Черный Яр Свердловской области произошел пожар. Огонь повредил три жилых дома и десять заброшенных построек.

Погорельцам из пострадавших домов предоставили жилье в соседнем населенном пункте.

Как сообщает obltv.ru, пожарным удалось защитить от огня семь строений — один жилой дом и шесть дачных домиков.

Борьбу с огнем вели 40 человек с помощью семи единиц спецтехники. К месту пожара вылетал вертолет Ми-8 МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало сжигание мусора во дворе одного из жилых домов. Из-за порывов ветра огонь быстро распространился на соседние строения, а затем перешел в лесной массив, сообщается на сайте.


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