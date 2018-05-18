В Свердловской области от огня спасли 7 домов

Погорельцам из пострадавших домов предоставили жилье в соседнем населенном пункте.
Как сообщает obltv.ru, пожарным удалось защитить от огня семь строений — один жилой дом и шесть дачных домиков.
Борьбу с огнем вели 40 человек с помощью семи единиц спецтехники. К месту пожара вылетал вертолет Ми-8 МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало сжигание мусора во дворе одного из жилых домов. Из-за порывов ветра огонь быстро распространился на соседние строения, а затем перешел в лесной массив, сообщается на сайте.