В пензенских сельхозорганизациях выросло производство птицы

Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 2,06 млн тонн, что на 4,2% больше, чем годом ранее (2017 г. — 1,98 млн тонн), сообщает пресс-центр регионального правительства.
Директор департамента животноводства и племенного дела Харон Амерханов отметил Пензенскую область в числе субъектов страны, в которых за четыре месяца в сельхозорганизациях выросло производство мяса птицы.
По итогам января-апреля в сельхозорганизациях Пензенской области произведено 79,2 тысяч тонн птицы на убой в живом весе, что на 7,7% больше аналогичного периода 2017 года.