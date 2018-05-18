В России предложили ввести тест на знание ПДД для велосипедистов

Депутат Виталий Милонов выступил с инициативой ввести официальную регистрацию для велосипедов, а также тест на знание ПДД для их владельцев старше 14 лет. По его словам, эта мера приведет к снижению аварийности на дорогах, а также будет способствовать раскрываемости краж велосипедов.

Необходимые документы велосипедисты смогут оформить на сайте госуслуг.

«Я очень хорошо отношусь к велосипедистам, сам люблю ездить. И мне этих людей очень жалко, потому что им никто не рассказал, что это опасно. К сожалению, они попадают в неприятные ситуации и погибают, потому что не знают ПДД. Сейчас это просто двухколесное недоразумение. Особенно в летний период. Ну сколько можно собирать велосипедистов по частям? Это для их же безопасности. Закон будет вынесен на рассмотрение сегодня», — пояснил депутат.