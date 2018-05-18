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Неверкинского депутата осудили за мошенничество

18 мая в 17:59 302 просмотра
, совершенное с использованием своего служебного положения, осудили депутата комитета местного самоуправления Карноварского сельсовета Неверкинского района.

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В Пензенской области за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, осудили депутата комитета местного самоуправления Карноварского сельсовета Неверкинского района.

Следствие установило, что в декабре 2012 года в бюджете Карноварского сельсовета остались неизрасходованные 19800 рублей, деньги были выделены по расходной статье «Дорожное хозяйство». Глава администрации сельсовета решил их похитить. Мужчина изготовил договор на расчистку сухостоя, который якобы заключила администрация и один из сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК). Его возглавлял знакомый чиновника.

На основании этого договора на расчетный счет кооператива были переведены деньги. Глава СПК рассказал об этом должностному лицу, который потратил средства на покупку корма для крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В результате депутату комитета местного самоуправления Неверкинского района суд назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу.


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