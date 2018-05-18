В Пензенской области за два года увеличилась урожайность зерновых

Предприятие специализируется на производстве молока, мяса, зерна. Количество рабочих мест — 205, средняя заработная плата — 28 662 рубля.

Осмотр производственных площадок предприятия глава областной исполнительной власти начал с молочной фермы, где содержится поголовье крупного рогатого скота, всего — около 3000 голов, в том числе — молочных коров — около 1500.

Иван Белозерцев осмотрел места содержания и дойки молочных коров, ознакомился с компьютеризированным процессом контроля, пообщался с представителями коллектива агропредприятия, подчеркнул важность обеспечения репродукции молочного стада, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Губернатор оценил ход посевных работ, уточнил параметры и сроки проведения сева зерновых и зернобобовых культур на пашне в «Константиново».

«За два года мы увеличили в Пензенской области урожайность зерновых на 11,5% - до 36 центнеров с гектара. Регион два сезона подряд является лидером в Приволжском федеральном округе по данному показателю. Это стало возможным благодаря активной работе с сельхозпроизводителями — проведению региональных обучающих семинаров с приглашением высококлассных специалистов из других российских регионов и передаче опыта руководителями пензенских передовиков в сфере агропромышленного производства.

Нам удалось подтянуть слабые хозяйства. Получив повышенную урожайность почувствовав вкус победы, многие предприятия уже не хотят возвращаться на прежние позиции — уровень 25 центнеров с гектара, хотят развиваться дальше», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор еще раз вернулся к темам качества семенного материала и использования удобрений, приобретения современной агротехники и использования новейших технологий возделывания сельхозкультур в зависимости от структуры почвы конкретных посевных площадей.

«Хорошие урожаи получают те хозяйства, которые не жалеют средств на развитие. Будем стремиться к тому, чтобы таких предприятий в Пензенском регионе становилось больше», — подчеркнул глава региона.