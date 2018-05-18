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В Пензе стартовал фестиваль Jazz May-2018

18 мая в 17:53 274 просмотра
(6+) открылся выступлением женского квартета из колледжа искусств «Джемберри».

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Фестиваль Jazz May Penza-2018 (6+) открылся выступлением женского квартета из колледжа искусств «Джемберри».

Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова, на Юбилейной площади собрались сотни людей — они расположились на искусственном газоне и лавочках, которые подготовили организаторы мероприятия.

Также у филармонии разворачивают торговлю.

«Есть киоски с кофе, со стритфудом. Пока ничего не работает, конструкции только собирают, настраивают аппаратуру, подвозят еду. Будет и ЭКО-кухня, как в прошлом году», — рассказала она.

Сегодня зрителей также ждут выступление «P+Project» п/у Петра Андронова (Пенза), Дмитрия Болдыря & Ocean Jazz Band (Самара), танцевальные мастер-классы от студий города, программа фестиваля анимационных фильмов Insomnia.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Фотография: Фото Анны Балашовой

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