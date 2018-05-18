В Пензе стартовал фестиваль Jazz May-2018

Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова, на Юбилейной площади собрались сотни людей — они расположились на искусственном газоне и лавочках, которые подготовили организаторы мероприятия.

Также у филармонии разворачивают торговлю.

«Есть киоски с кофе, со стритфудом. Пока ничего не работает, конструкции только собирают, настраивают аппаратуру, подвозят еду. Будет и ЭКО-кухня, как в прошлом году», — рассказала она.

Сегодня зрителей также ждут выступление «P+Project» п/у Петра Андронова (Пенза), Дмитрия Болдыря & Ocean Jazz Band (Самара), танцевальные мастер-классы от студий города, программа фестиваля анимационных фильмов Insomnia.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.