Пензенские кардиохирурги поддержали акцию «На работу на велосипеде» (видео)

Пензенцы присоединились к всероссийской акции «На работу на велосипеде» (0+). Одними из первых проект поддержали сотрудники федерального центра сердечнососудистой хирургии.

На работу на велосипеде приехал и главный врач, Владлен Базылев.

«Во-первых, прекрасное настроение у всех, меняется образ жизни, привычная модель поведения. Мы же как, быстро садимся в машину, мчимся на рабочее место, а после трудового дня скорее домой, а тут все меняется, появляется какой-то новый интерес», — отметил он.

Умяр Купаев пересел на велосипеде, как только в городе установилась по-настоящему весенняя погода. Рассказывает, что на нем добираться до работы получатся быстрее, чем на общественном транспорте, к тому же крутить педали полезно для здоровья.

«Прошел хондроз шеи и руки. ЭКГ сделал, сказали, что все у вас отлично», — сказал он.

В федеральном центре сердечнососудистой хирургии всероссийскую акцию поддержали около сотни сотрудников. В качестве альтернативного транспорта вместо велосипедов некоторые использовали самокаты, сообщает телеканал «Экспресс».