Валерий Лидин посетил Сердобский район (видео)

Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин побывал в Сердобском районе. Там он посвятил несколько часов общению с избирателями. Выслушав их чаяния и просьбы, обещал помочь в решении проблем.

В начале поездки Валерий Лидин провел встречу с жителями. Во время приема граждан по личным вопросам у председателя ЗакСобра региона поинтересовались, будут ли льготы у детей войны Пензенской области. С этим вопросом пришла Анна Алексеева, председатель Союза пенсионеров Сердобского района.

В ходе приема Валерий Лидин проконсультировал граждан по правовым вопросам, а личные и коллективные проблемы взял на контроль. Для их решения он обещал приложить максимум усилий. А после этого в детской школе искусств прошел концерт, который организовали дети из Сердобска.

Они показали блестящие результаты в учебе, творчестве и спорте. За их плечами — победы в конкурсах, олимпиадах и научных конференциях. На церемонии награждения присутствовали родители, наставники, а также представители районной власти.

Председатель ЗакСобра подчеркнул, что Пензенская область была всегда богата талантами. То, что богатство не утрачено, показал и последний областной конкурс творческих работ «Победа далекая и близкая». Кстати, одна из его победительниц — школьница из Сердобска.

«Необходимо, чтобы таланты сердобской земли были известны не только здесь, но и в области, а также за ее пределами», — сказал он.

После концерта в качестве награды за свои старания, дети получили памятные подарки денежные гранты и дипломы, сообщает телеканал «Экспресс».