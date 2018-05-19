Губернатор вручил победителю «Учителя года» приз в 10000 рублей

В Пензе прошло награждение победителей регионального конкурса «Учитель года-2018». В нем принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Обращаясь к педагогам, глава региона подчеркнул важность хорошего образования, без которого невозможен прорыв России.



«Время требует от педагога, чтобы он соответствовал уровню развития современного общества, где очень развиты инновационные технологии», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что в регионе будет продолжена работа по повышению квалификации педагогов, сообщает пресс-центр обалстного правительства.

«В последние годы стало уделяться больше внимания профессиональной подготовке учителей. Мы стараемся привлечь к этому процессу лучшие кадры — и из числа опытных педагогов школ, и из высших учебных заведений, и из Института регионального развития образования Пензенской области», — сказал губернатор.

Каждому из участников регионального конкурса «Учитель года Пензенской области-2018» были вручены денежные призы. 18 педагогов, участвующих в заочном туре, получили по 10 тысяч рублей. Лауреаты очного тура получили по 30 тысяч. Приз за третье место составил 50 тысяч рублей, за второе — 70 тысяч.

Победительница конкурса, преподаватель математики лицея № 230 города Заречного Надежда Петрунина награждена денежным призом в сумме 100 тысяч рублей. Педагог будет представлять Пензенскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2018».