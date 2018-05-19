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Автоэкспедиция: Самый древний город России

19 мая в 13:53 124 просмотра
, ведущего рубрики"ТВ-тур" (16+) пензенского канала «Экспресс», стал Дербент — самый древний и самый южный город в России.

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21-м рекордным объектом путешествия Дениса Симонова, ведущего рубрики"ТВ-тур" (16+) пензенского канала «Экспресс», стал Дербент — самый древний и самый южный город в России.

Самый древний и самый южный город России — Дербент, расположенный на юге Дагестана между Каспийским морем и предгорьем Кавказа, был заложен за много лет до рождества Христова как стратегическая крепость, стоящая на пути между Восточной Европой и Передней Азией, в узком (не более 3 км) прибрежном участке, известном как Каспийский проход. Столь важное расположение города нашло отражение даже в его названии «Дербент» (Дарбанд) — по-персидски означающем «Запертые врата».

Несмотря на то, что Дербент (именно как город) официально отпраздновал свое 2000-летие в 2015 году, немало ученых не согласны с такой датировкой и определяют возраст города в 2700 и даже в 5000 лет. Основываются они на скифских стрелах (VII века до н. э.), найденных в основании цитадели Нырын-Кала (в остатках более ранней крепости), и на статуях богини плодородия из поселения IV-III тысячелетия до н. э., существовавшего на территории современного города.

В настоящий момент Дербент, а точнее его старая часть (историческая застройка), Дербентская стена (некогда уходящая в море), крепость Нарын-Кала (цитадель, площадью в 4,5 га) и Джума-мечеть, 733 года постройки (древнейшая мечеть в России) — это памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО и одни из главных туристических достопримечательностей Республики Дагестан.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.

Фотография: фото Дениса Симонова

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