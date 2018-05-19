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Ремонт мостов в Терновке завершили

19 мая в 16:19 292 просмотра
, ремонтирующими улицы по проекту «Безопасные и качественные дороги». Речь зашла и о транспортном коллапсе, который произошел накануне.

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19 мая заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин провел совещание с подрядчиками, ремонтирующими улицы по проекту «Безопасные и качественные дороги». Речь зашла и о транспортном коллапсе, который произошел накануне.

«По личному поручению главы администрации города Виктора Николаевича Кувайцева обращаю ваше внимание, что во избежание проблем, возникших вчера в Терновке, когда микрорайон застрял в пробке, нужно изначально выполнять свои обязанности качественно. Не вынуждайте заставлять вас переделывать, не подводите своей безответственностью жителей города», — сказал вице-мэр.

По данным пресс-службы горадминистрации, затянувшийся ремонт Бауманского путепровода и Терновского моста, ставший причиной данной проблемы, завершен, беспрепятственное движение транспорта восстановлено.

Напомним, вечером 18 мая множество людей вынуждены были стоять в многокилометровых пробках. Во всем винили ремонт двух переправ в Терновке.


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