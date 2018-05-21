В Пензе состоится агровыставка «День Поля»

18 и 19 июля в Пензенской области состоится масштабное агромероприятие «День Поля» (0+). Оно будет проходить в Каменском районе.

«День Поля» — традиционное сезонное мероприятие для сельхозтоваропроизводителей области и соседних субъектов, ставшее площадкой обмена опытом, демонстрации новинок в сельхозмашиностроении, агрономии, технологиях.

2018 год не станет исключением, и работа выставки откроется широкой экспозицией сельскохозяйственной техники. Мероприятие будет состоять из двух частей. В специализированной составляющей крупнейшие российские и зарубежные фирмы-дилеры и заводы-изготовители представят участникам и гостям «Дня Поля» новые образцы и модели, а на выставочной площадке состоятся демопоказы сельхозагрегатов.

Также на «Дне Поля» будет организована презентация компаний, осуществляющих поставку семенного материала, средств защиты растений, минеральных удобрений, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Работа второй части праздника будет сопровождаться широкой культурно-развлекательной программой и конкурсами. Состоится ярмарка-презентация достижений отраслей сельского хозяйства. На празднике пройдут дегустации и презентации продукции местного агропрома.