За рубежом будут продвигать бренд «Сделано в Пензенской области»
В Пензе волонтеры спасли упавшую в колодец собаку. ВИДЕО
Мотокросс в «Сурских зорях»
Рецензия на книгу «Мечтай осторожнее»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе Олимпийскую аллею будут обрабатывать от клещей ночью
В Пензенской области молодые швеи получат дополнительные выплаты
В Пензе состоится агровыставка «День Поля»
В Пензе стало больше людей среднего класса
Леонид Левин помог пензенцам с ремонтом дороги
В Пензе молодые семьи смогут узнать, как получить жилье
Пенза не вошла в рейтинг самых матерящихся городов
В Пензенской области на ремонт плотин направят более 100 млн руб
Иван Белозерцев проверил качество ремонта дороги в Пензенском районе
Скончалась первый председатель Арбитражного суда Пензенской области Инна Фомина

В Пензе не нашли виновных в отсутствии разметки на дорогах

21 мая в 17:32 186 просмотров

Инспектор дорожного надзора ГИБДД подал иск в суд на департамент ЖКХ Пензы из-за отсутствия разметки на нескольких улицах. Однако суд не счел этот факт доказательством вины.

Согласно материалам дела, протокол о правонарушении был составлен 28 декабря 2017 года. Инспектор отметил, что департамент ЖКХ не принял мер по своевременному восстановлению дорожной разметки на участках улиц Бакунина, Кулакова, Пушкина, Островского, Пацаева, Попова, Долгова и др.

Однако Первомайский районный суд прекратил производство по делу, потому что в протоколе «не описана объективная сторона правонарушения, не указан вид горизонтальной разметки, которая отсутствует полностью или частично на конкретных участках дорог». Также, по данным суда, на ряде указанных улиц разметка вообще не предусмотрена, поэтому вина департамента не доказана.

Инспектор не согласился с этим решением и подал жалобу в областной суд. Однако ее оставили без удовлетворения.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...