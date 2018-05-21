В Пензе не нашли виновных в отсутствии разметки на дорогах

Инспектор дорожного надзора ГИБДД подал иск в суд на департамент ЖКХ Пензы из-за отсутствия разметки на нескольких улицах. Однако суд не счел этот факт доказательством вины.

Согласно материалам дела, протокол о правонарушении был составлен 28 декабря 2017 года. Инспектор отметил, что департамент ЖКХ не принял мер по своевременному восстановлению дорожной разметки на участках улиц Бакунина, Кулакова, Пушкина, Островского, Пацаева, Попова, Долгова и др.

Однако Первомайский районный суд прекратил производство по делу, потому что в протоколе «не описана объективная сторона правонарушения, не указан вид горизонтальной разметки, которая отсутствует полностью или частично на конкретных участках дорог». Также, по данным суда, на ряде указанных улиц разметка вообще не предусмотрена, поэтому вина департамента не доказана.

Инспектор не согласился с этим решением и подал жалобу в областной суд. Однако ее оставили без удовлетворения.