Как сообщает портал «35 медиа», ссылаясь на предварительные данные Володгастата, в 2017 году среднедушевой денежный доход населения Вологодской области составил 26308 рублей в месяц — на 3,8% ниже, чем в 2016 году. Среднедушевые реальные располагаемые денежные доходы (это доходы за вычетом налогов и других платежей, с учетом темпов инфляции) снизились на 7,4%.

По сравнению с 2016 годом, у вологжан на 1% увеличилась доля расходов на непродовольственные товары и услуги, на 2% снизилась доля расходов на питание.

В структуре расходов на оплату услуг расходы на коммуналку составили 40%, на посещение театров, кино, концертов — 14%, на бытовые услуги — 9%, на услуги связи — 8%, на медуслуги — 8%, на проезд в пассажирском транспорте — 7%.

Эксперты выявили закономерность: чем выше доля расходов на питание в структуре потребительских расходов, тем беднее домохозяйство. Так, у 20% населения с наименьшими доходами доля расходов на питание составила 48%, а в группе с максимальными доходами — 26%.

Жители области стали потреблять на 4% больше хлеба, на 5% — рыбы. Но в рационе снизилось количество овощей (на 11%), фруктов и ягод (на 7%), яиц (на 6%), молочных продуктов (на 4%). Меньше стали есть картошки и мяса. На покупку продуктов и питание вне дома вологжане в среднем тратили 5746 рублей в месяц на члена семьи (в 2016 году — 5800 рублей).