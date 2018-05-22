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Автопарки и латифундии. Обнародованы доходы пензенских главврачей

22 мая в 16:56 300 просмотров

Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало данные о доходах главврачей за 2017 год. Самым богатым стал руководитель областной наркологической больницы Юрий Уткин.

Юрий Уткин заработал в 2017 году почти 3,8 млн рублей. Для сравнения, в 2016 году его доход был равен 864 тысячам рублей. Судя по данным об имуществе, главврач наркобольницы продал квартиру (34,6 кв. м) и приобрел два гаража (20,9 и 23,8 кв. м).

Также среди богачей — главврач Никольской районной больницы Валерий Бондарь. Его годовой доход составил более 2,7 млн рублей. Интересно, что в 2016 году он заработал только 697 тысяч. При этом его имущественное положение не изменилось.

Значительно вырос заработок главврача областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова Максима Баженова — с 715 тысяч рублей до 1,8 млн рублей. Возможно, это связано с тем, что из списка его имущества пропала ½ квартиры площадью 100,7 кв. м.

Не отстает от него и главврач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев (1,8 млн рублей, в 2016 году — 1,2 млн рублей). При этом, судя по предоставленным данным, в его имуществе изменений не произошло: ему по-прежнему принадлежит земельный участов (1200 кв. м), квартира (60 кв. м) и автомобиль BMW-528i xDrive.

Главврач пензенской горбольницы № 6 Дмитрий Зиновьев тоже не бедствует, доход составил почти 1,5 млн рублей. Ему принадлежат ¼ квартиры (63,3 кв. м), гараж в 20,8 кв. м и машина УАЗ-3909. Его жена в 2017 году пересела с ВАЗ-219220 на Kia Sportage SLS.

Также больше миллиона заработали руководители пензенского дома ребенка Наиля Абушаева, областного медицинского информационно-аналитического центра Надежда Ашанина, пензенского областного медколледжа Александр Дербенев, главврачи городской поликлиники Владимир Марков, областного госпиталя для ветеранов войны Владимир Пузраков, областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин, областной туберкулезной больницы Гумэр Хасашин, начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Аркадий Столяров, медицинского центра мобилизационных резервов «Резерв» Леонид Усынин, центра по транспортному обслуживанию госучреждений здравоохранения Пензенской области Вячеслав Щурков.

Главврач пензенского городского родильного дома Денис Бочарников также в числе главврачей-миллионеров, но его жена заработала в пять раз больше — ее доход превысил 5,8 млн рублей (при этом имущественное положение супругов не изменилось). У Бочарникова в собственности — ½ земельного участка в 800 кв. м, 1/3 участка в 1040 кв. м, 1/3 жилого дома в 101,2 кв. м, ½ квартиры в 36,3 кв. м. Машин на него не записано, зато у супруги — сразу два авто: KIA Sorento и Infiniti QX50 Elite.

Больше миллиона заработали в 2017 году и главные врачи, которые сейчас находятся под следствием: бывший главврач онкологического диспансера Виталий Серебряков (1,2 млн рублей), руководитель областного клинического центра крови Татьяна Крылова (1 млн). Последняя владеет двумя земельными участками (1250 и 25 кв. м), садовым домиком (27,7 кв. м), двумя гаражами (22,7 и 25 кв. м), в пользовании — квартира (118 кв. м). На Виталия Серебрякова записаны два земельных участка (1250 и 1350 кв. м), ¼ участка (1439 кв. м), доли квартирах площадью 37,3 и 62,4 кв. м, также в его собственности — квартиры в 34 и 34,6 кв. м, кроме того — ¼ доли нежилого здания (446,1 кв. м), гараж (22,1 кв. м). В пользовании — еще две квартиры (69,3 и 38,7 кв. м) и земельный участок (22,10 кв. м).

Меньше миллионеров в районах, всего лишь трое: главврач Кузнецкой межрайонной больницы Галина Дерябина (1,2 млн), Городищенской районной больницы Алексей Каргин (1 млн), Мокшанской районной больницы Елена Леошина (1 млн).

Самый низкий доход среди всех главврачей — у руководителя Земетчинской районной больницы Ильи Панюхина — 486 336,35 рублей. Его имущественное положение за год не изменилось, у него по-прежнему нет в собственности ничего, в пользовании — квартира (51,2 кв. м), жилой дом (119,2 кв. м, принадлежит супруге) и земельный участок (1500 кв. м, ¼ доли которого принадлежит супруге). Автомобиля тоже нет, а вот жена ездит на Hyundai i30.

Несмотря на сравнительно небольшой доход (721 тысяча рублей), одним из самых зажиточных руководителей по-прежнему является Андрей Малахов, возглавляющий Сердобскую межрайонную больницу им. А. И. Настина. В его собственности — два участка (77601 и 110000 кв. метров), гидротехническое сооружение (15750 кв. метров), дом в 122 кв. метра, автомобильный парк: ГАЗ-5312, УАЗ-452-Д, Камаз-55102, ЗИЛ-ММЗ-554М, Audi A6. Кроме того, в пользовании — участок в 350 кв. метров.

Целый автопарк — и у супруги главврача клинической больницы № 5 Эдуарда Маркелова: LEXUS RX 350, Toyota Camry, ГАЗ-2818−0000010−02, Lada 219010 Granta и даже колесный трактор МТЗ-80. Ей принадлежат и две квартиры (115,9 и 185,6 кв. м), три нежилых здания (173,8; 1,4; 7,1 кв. м). У самого главврача — УАЗ 469 31596, из недвижимости — только квартира в пользовании.

Нет сведений о доходах главного врача пензенской стоматологической клиники Елены Блащук.

Доходы руководителей медучреждений Пензенской области за 2017 год

АббакумовАбушаеваАитовАсеевАтякшевАшанинаБаженовБатраковаБондарьБочарниковВодопьяновГалеевГалкинГришинДербеневДерябинаЕгоровЗиновьевКаргинКрыловаКушаевЛавровЛагутинЛачиновЛеошинаМалаховМаркеловМарковМитрошинаНикишинПанинПанюхинПотаповПузраковРыбалкинСеребряковСмирноваСтоляровТивиковаУсынинУткинХасашинХрянинаЧерняевШкадовЩурковЯнборисов300.000500.0001.500.0002.500.0003.500.0004.500.000 584 859,011 165 617,06624 190,91749 124,57760 105,461 001 402,621 853 860,45868 821,922 760 147,481 014 161,90728 042,741 818 082,53636 345864 822,911 050 281,941 208 514,53657 859,861 483 229,691 002 890,621 052 573,37753 259,19956 428,93904 281,06788 423,161 069 666,77721 616,97775 711,141 151 100,101 161 621,64957 249,54749 598,37486 336,35970 816,151 115 9861 511 345,131 207 946,76777 539,521 006 855,23531 080,301 012 561,363 774 802,481 048 169,78623 902,32670 386,36875 075,491 121 642,41681 296,38

Подробнее с декларациями можно ознакомиться здесь.

Фотография: https://pixabay.com

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