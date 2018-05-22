В правительстве Пензенской области обсудили ситуацию с ростом числа ДТП с участием детей в ряде регионов и основные причины аварий.

По словам начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Пензенской области Александра Бубнова, в целом по региону обстановку удалось стабилизировать, однако в ряде районов отмечается тревожный рост показателей по авариям с участием детей.

«Рост наблюдается в городе Кузнецке, Пензенском, Тамалинском, Малосердобинском районах, а также в Октябрьском районе города Пензы. Наибольшее влияние на состояние детского дорожно-транспортного травматизма оказывают происшествия с детьми-пассажирами — их доля составляет практически 60%. С их участием произошло 25 ДТП, в результате 28 детей получили ранения. Рост таких ДТП зафиксирован в Кузнецком, Пензенском, Малосердобинском районах. В четырех случаях было выявлено нарушение правил перевозки детей, то есть без удерживающих устройств либо без ремня безопасности», — отметил он.

Из ДТП с несовершеннолетними примерно 40% составляют аварии с детьми-пешеходами, из них с начала года один ребенок погиб и 16 получили ранения. Число таких происшествий возросло в Нижнеломовском, Бессоновском, Тамалинском районах, а также в городе Кузнецке.

«Также в мае произошло уже три ДТП с участием детей-велосипедистов. По вине детей зарегистрировано пять аварий, один ребенок погиб и четыре получили ранения. Большая часть таких происшествий — четыре из пяти — произошли в Пензе. Основные причины ДТП по вине детей — переход в неположенном месте и неподчинение сигналам регулирования», — рассказал начальник отдела.

По словам Александра Бубнова, с начала года зарегистрировано два ДТП с участием детей возле школ, в прошлом году их было девять.

«Два ребенка получили ранения. В том числе одно — на территории Пензы, одно — Тамалинского района. Таким ДТП сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия. Так, 5 марта в Тамале водитель «ГАЗа» при выезде с территории школы № 1 допустил наезд на пешехода — 11-летнюю девочку», — добавил он.

В этом году пензенскими сотрудниками ГАИ было пресечено 18 нарушений требований ПДД водителями школьных автобусов, в том числе два автобуса эксплуатировались с техническими неисправностями — в Башмаковском и Земетчинском районах. В Шемышейском районе было выявлено два факта выпуска на линию школьных автобусов без прохождения водителями предрейсового медосмотра.

Особую тревогу, отметил представитель регионального УГИБДД, вызывает ситуация в Пензе — более половины ДТП с участием детей происходит в областном центре.

«Несмотря на увеличение числа происшествий по итогам прошлого года на 22%, наблюдается планомерное снижение эффективности работы со стороны органов управления образования и центра «Спутник», который создавался 30 лет назад как специализированный центр по профилактике детского травматизма. За последние полтора года с момента объединения его с центром детско-юношеского туризма количество педагогов допобразования в профилактическом направлении сократилось с 35 до 16, число общеобразовательных учреждений, в которых работают педагоги «Спутника», — с 54 до 29», — сообщил Александр Бубнов.

Также в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили работу по профилактике детского травматизма, которую курирует региональный минобр, и изменения в законодательстве, связанные с перевозкой детей.