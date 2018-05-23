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На пензенский фестиваль «ДаншиноFest» ожидают около 3000 гостей

23 мая в 12:31 320 просмотров
«ДаншиноFest» (16+). Праздник пройдет в селе Даньшино 27 мая, в День Святой Троицы.

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В Белинском районе Пензенской области готовятся с размахом отметить историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» (16+). Праздник пройдет в селе Даньшино 27 мая, в День Святой Троицы.

Организатор праздника, уроженец села Даньшино Николай Пиксин считает, что фестиваль способствует сохранению самобытности мордовского народа и укреплению традиций.

«Даньшино было мордовской деревенькой, там всегда проходили кулачные бои. Но в последнее время традиции стали забываться. Молодые уезжают в города, многие села умирают. Возникла мысль, что нужно как-то сохранить культуру, поэтому было принято решение организовать народный праздник «Танцу и пой, моя деревня». Потом возникла идея провести на межрегиональном уровне фестиваль, инициативу поддержал зампред регионального правительства Олег Ягов. Так и появился «ДаншиноFest», — рассказал он.

Для гостей фестиваля обещают насыщенную и интересную программу. Будет работать «Улица мастеров», где народные умельцы представят свои работы. Пройдут мастер-классы и мастер-шоу, «Хоровод единства», состоятся выступления как пензенских народных коллективов, так и приезжих.

«Состоится показ народных мордовских костюмов. Гости смогут на них не только посмотреть, но и сфотографироваться», — подчеркнула председатель Фонда развития Пензенского русского народного хора имени О. В. Гришина «Милая роща» Наталья Андреева.

По словам организаторов, на фестиваль ожидается приезд около 3000 гостей. В планах — расширение географии участников.

Праздник начнется в 12.00 и завершиться в 22.00. Подробную информацию можно узнать здесь.


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