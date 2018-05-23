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Кувайцев поручил провести инвентаризацию МУП «Зеленое хозяйство»

23 мая в 13:58 252 просмотра
«Зеленое хозяйство города Пензы».

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Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил провести инвентаризацию имущества МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

Такое поручение мэр дал на совещании 23 мая. Инвентаризацией будет заниматься заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин вместе с управлением муниципального имущества. По словам Виктора Кувайцева, необходимо оптимизировать деятельность, в том числе — избавиться от неиспользуемого имущества и земли, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, Виктор Кувайцев призвал осуществлять работы по благоустройству городских территорий на постоянной основе.

«Благоустройством надо заниматься постоянно, чтобы не устраивать авралы перед праздничными событиями. Кстати, погода позволяет, нужно начинать высадку цветов на клумбы», — сказал мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_soveshchanie_po_voprosam_tekushchego_blagoustroystva_/

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