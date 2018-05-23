Клиентам «ТНС Энерго Пенза» напоминают о передаче показаний счетчиков

Оптимальный срок для передачи — с 23 по 26 число текущего месяца включительно. Показания, переданные после 26 числа, рискуют не быть принятыми в расчет текущего месяца, поскольку уже с 27 числа начинается формирование счетов.

Стоит помнить, что согласно законодательству, при отсутствии показаний приборов учета расчет платы за электроэнергию первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а затем — по нормативу, который зачастую выше фактического потребления. Поэтому своевременная передача показаний позволяет избежать лишних финансовых затрат.

Передать показания приборов учета электроэнергии можно любым дистанционным способом:

— на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru — без регистрации;

— в личном кабинете на сайте компании;

— через Единый контакт-центр по номеру: 8 (8412) 98-78-48 ;

— с помощью мобильного приложения (для Android);

— отправив электронное сообщение на адрес pokazanie@penza.tns-e.ru.

Также прием показаний осуществляется сотрудниками компании во всех центрах обслуживания клиентов и районных службах сбыта ООО «ТНС энерго Пенза».