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Сергей Андронов встретился с юными пензенскими хоккеистами

24 мая в 15:03 284 просмотра
, олимпийский чемпион Сергей Андронов.

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24 мая в родной город приехал воспитанник пензенской школы хоккея, олимпийский чемпион Сергей Андронов.

В разговоре с пензенскими журналистами Сергей Андронов признался, что приехал в родной город на несколько дней, чтобы повидаться с семьей. Также он провел встречу с юными хоккеистами на «Дизель-Арене».

«У них впереди — длинный путь, сейчас для ребят самое главное — это слушать команды тренера, я уверен, что в нашей школе хоккея работают квалифицированные ребята. На этом этапе им надо быть как маленькая губка родной город и впитывать всю информацию», — отметил известный хоккеист.

Напомним, Сергей Андронов выступал в составе сборной России на Чемпионате мира в Дании. В игре за выход в плей-офф он забил одну шайбу.

Фотография: фото Руслана Силкина.

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