Пензенцы смогут почитать полезную литературу с ребенком в такси

Она стартует 1 июня, в Международный день защиты детей, и завершится 30 июня. Помимо Пензы, в акции примут участие Москва, Курск, Тамбов, Архангельск, Волгоград, Нальчик, Чебоксары, Саранск, Иркутск и Петропавловск-Камчатский, в остальных городах России акция пройдет в онлайн-формате.

Стать участниками смогут родители по всей России при заказе такси с детским креслом: им будет предложено уделить время в дороге не гаджетам или телефонным разговорам, а общению с ребенком и чтению, а также ознакомиться с памяткой ответственному родителю. Брошюру с рассказами для совместного чтения и памяткой родители смогут бесплатно получить в такси партнеров акции или скачать на портале Я-родитель.

«Главная цель — напомнить родителям, что для полноценного развития ребенку очень важно внимание мамы и папы, что лучше использовать диалоговые формы воспитания, основанные на личном примере, взаимном уважении и общении с ребенком на равных. В круговерти забот мы порой забываем, как это здорово — поиграть с ребенком, погулять всей семьей, почитать малышу книжку, просто поговорить.

Мы призываем задуматься всех родителей — почему ваш ребенок уткнулся в гаджеты? Не потому ли, кто каждый раз, когда он просил почитать или поиграть с ним, вы были заняты телефоном или планшетом? Ведь дети берут пример с нас, взрослых. Находите время для своего ребенка! Иначе, когда он вырастет и вы захотите с ним поговорить, уже он не найдет на это времени. Родителей ведь очень быстро могут заменить интернет и социальные сети. Сделайте так, чтобы семья была важнее всего — и для вас, и для ваших детей», — сказала председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева.

Ознакомиться со всеми материалами акции, а также пройти тест «Какой ты родитель» можно на на сайте.