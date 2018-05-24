На здании пензенского архива появится мемориальная доска В. Годину

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте облправительства.

Как следует из документа, ходатайствовал об установке мемориальной доски зампред регионального правительства Олег Ягов.

Вячеслав Степанович Годин родился в 1931 году. Советский и российский историк-краевед, архивист, директор государственного архива Пензенской области в 1969—1991 годах, заслуженный работник культуры РСФСР. Вячеслав Годин — автор нескольких книг, самая известная из которых — книга-справочник «Улицы Пензы» (0+), которая и сейчас используется при составлении путеводителей по городу. Скончался в 2004 году.