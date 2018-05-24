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На здании пензенского архива появится мемориальная доска В. Годину

24 мая в 17:48 158 просмотров
(ул. Дзержинского, 7) установят мемориальную доску историку-краеведу Вячеславу Годину.

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На здании государственного архива Пензенской области (ул. Дзержинского, 7) установят мемориальную доску историку-краеведу Вячеславу Годину.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте облправительства.

Как следует из документа, ходатайствовал об установке мемориальной доски зампред регионального правительства Олег Ягов.

Вячеслав Степанович Годин родился в 1931 году. Советский и российский историк-краевед, архивист, директор государственного архива Пензенской области в 1969—1991 годах, заслуженный работник культуры РСФСР. Вячеслав Годин — автор нескольких книг, самая известная из которых — книга-справочник «Улицы Пензы» (0+), которая и сейчас используется при составлении путеводителей по городу. Скончался в 2004 году.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map%2Cstv%2Csta&utm_medium=maps-desktop&mode=search&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%207&sll=45.001023%2C53.204724&panorama%5Bpoint%5D=45.000980%2C53.205074&panorama%5Bdirection%5D=164.170122%2C22.454376&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C60.119782

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