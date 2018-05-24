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В Пензе Алия Мустафина готовится к покорению новых вершин (видео)

24 мая в 20:06 252 просмотра
, пятикратный олимпийский призер Денис Аблязин. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, выступающая параллельным зачетом за Пензенскую область, из-за полученной травмы на соревнования не поехала.

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24 мая в Хорватии стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Среди участников представляющих Россию — пензенский спортсмен, пятикратный олимпийский призер Денис Аблязин. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, выступающая параллельным зачетом за Пензенскую область, из-за полученной травмы на соревнования не поехала.

Уже почти месяц тренировки прославленной спортсменки Алии Мустафиной проходят в щадящем режиме. «Золото» чемпионата России стоило гимнастке травмы колена. Результаты медицинского исследования показали, что без лечения не обойтись. Ей сделали укол, который должен помочь в восстановлении связок.

«Вчера сделали МРТ, так как две недели назад сделали укол в колено, посмотрим, какой будет результат. Снимки отправятся в Германию лечащим врачам, которые знают Алию не первый год и наблюдают ее», — сказал тренер бригады Сергея Старкина Павел Павлов.

Впрочем, сама девушка уверяет, что боль ощущает лишь после серьезных нагрузок. Сейчас она уже рвется покорять новые вершины. А новая для нее роль мамы только добавляет сил и уверенности.

«Сейчас работа построена на том, чтобы держать себя в форме, при этом я не могу выполнять полный объем упражнений, больше качаюсь», — рассказала она.

Дочь Алии Алиса вместе с бабушкой тоже в Пензе. Но на днях семейство вернется в столицу. Там гимнастка продолжит свои тренировки на спортивной базе «Озеро Круглое». Если лечение даст положительный результат, то уже на ближайшем Кубке России гимнастка вновь будет бороться за медали, сообщает телеканал «Экспресс».


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