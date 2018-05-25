Обманутым дольщикам «Третьего Рима» удалось вернуть деньги

В Пензенской области решается проблема обманутых дольщиков. И один положительный пример уже есть. Дольщики ООО «Третий Рим» буквально в начале мая смогли получить средства, вложенные в дом, который пока так и остался недостроенным.

История «Третьего Рима» началась в 2015 году, когда застройщик объявил о том, что в Бессоновке появится жилой комплекс «Сурская жемчужина» — комплекс двух пятиэтажных кирпичных жилых домов. Помимо удобных планировочных решений и хорошего качества, людям обещали развитую инфраструктуру, чистый воздух и множество других плюсов.

И сначала все шло хорошо. Для постановки на учет в Госжилстройтехинспекцию «Третий Рим» представил пакет документов: разрешение на строительство, выданное администрацией Бессоновского района, проект строительства, положительное заключение негосударственной экспертизы, журнал производства работ, график и др. На своем сайте компания разместила проектную декларацию на строительство дома, которая соответствовала требованиям законодательства о долевом строительстве. Комплекс должны были ввести в эксплуатацию в апреле 2017 года. Для строительства многоквартирного дома были привлечены деньги 11 дольщиков. Однако дом так и не был построен.

При постановке на учет специалисты Госжилстройтехинспекции установили, что проектной документацией на дом не предусмотрено подключение к вновь проектируемой сети канализации, в то же время ни земельный участок, ни разрешение на строительство такой канализации не выдавалось. То есть могло получиться так, что при достройке дома его эксплуатация была бы невозможна. Информацию направили в прокуратуру. Разрешение на строительство признали в суде недействительным — стройка встала. А 22 марта 2017 года «Третий Рим» признали банкротом, и началось конкурсное производство.

А что же дольщики?

«История получилась длинная, путь мы преодолели тернистый. Как только стало ясно, что застройщик обанкротился, и дом не будет достроен, мы скооперировались с другими дольщиками», — рассказал дольщик Евгений Серов.

Чтобы помочь людям выйти из этой ситуации с наименьшими потерями, под руководством председателя правительства Пензенской области Николая Симонова началась большая работа. 12 июля 2017 года было подписано распоряжение «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению на территории Пензенской области мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены».

В итоге в мае 2018 года дольщики получили свои деньги обратно. Откуда же взялись средства, если застройщик — банкрот, дом стоит недостроенный и другим компаниям его передать нельзя, потому что элементарно нет разрешения на его возведение? Ситуацию удалось разрешить благодаря реализации имущества компании «Третий Рим».

«Пытались добиться возврата наших денег и вот, наконец, это удалось. За квартиру я заплатил в 2015 году, а деньги получил в начале мая 2018-го. Все удалось уладить, мы этому очень рады. Получается, все решилось при помощи правительства и, в частности, его председателя [Николая Симонова]. Без него этот механизм мы бы не растолкали», — считает Евгений Серов.

Что будет дальше с недостроенным домом, мужчину уже не волнует. Для него и других покупателей квартир в «Сурской жемчужине» история завершилась благополучно, что доказывает — власть делает все, чтобы помочь людям, которые стали обманутыми дольщиками. Но для решения вопроса требуется время.