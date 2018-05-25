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Пензенские спортсмены завоевали медали в Липецкой области

25 мая в 14:28 80 просмотров

Пензенские спортсмены приняли участие в открытом чемпионате и первенстве Липецкой области по каратэ кекусин-кан.

Золотая медаль досталась городищенцу, который, к тому же, был награжден специальным призом за лучшую технику на турнире. Также представители города Сурск заняли третье место.

В пресс-службе регионального минспорта сообщили, что практически никто из пензенцев не попал в свою заявленную весовую категорию. К примеру, спортсмен из села Чаадаевка в одном из боев сражался с соперником, который тяжелее его на 36 килограммов, однако все равно одержал победу. По общим результатам он также смог взять «бронзу»

Фотография: http://sport.pnzreg.ru/news/3388/

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