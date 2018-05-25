Пензенские спортсмены завоевали медали в Липецкой области

Золотая медаль досталась городищенцу, который, к тому же, был награжден специальным призом за лучшую технику на турнире. Также представители города Сурск заняли третье место.

В пресс-службе регионального минспорта сообщили, что практически никто из пензенцев не попал в свою заявленную весовую категорию. К примеру, спортсмен из села Чаадаевка в одном из боев сражался с соперником, который тяжелее его на 36 килограммов, однако все равно одержал победу. По общим результатам он также смог взять «бронзу»