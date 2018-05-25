В пензенской областной филармонии зазвучал 100-летний рояль (видео)

В пензенской областной филармонии закончили реставрацию 100-летнего рояля. Мастера отмечают, что для такого столь почтенного возраста инструмент хорошо сохранился. Специалистам пришлось восстановить лакокрасочное покрытие корпуса, заменить почти два десятка струн и поработать над внутренней механикой. Как звучит музыкальный раритет, посетители областной филармонии смогут услышать в фойе перед началом концертов.

Солистки пензенской симфонической капеллы услышали в фойе филармонии звуки фортепьяно. Инструмента, вокруг которого два месяца кипела кропотливая работа. Экземпляр, принятый в дар, — один из последних фирмы «Якоб Беккер», именитой фабрики царских времен. По номеру на корпусе мастера определили дату производства — 1915 год. А значит, его струны и клавиши помнят время, когда музыка была другой. Эпоху, когда, например, еще не существовало симфоний Прокофьева и Шостаковича.

«Прекрасный инструмент. Несмотря на возраст, он звучит очень молодо, насыщенно, ярко. Большое удовольствие играть на нем, ему дали вторую жизнь», — сказал аккомпаниатор-концертмейстер пензенской симфонической капеллы Лаура Королева.

Если просчитать более точно, то реставраторы дали фортепьяно четвертую жизнь. В среднем, они служат около 30−40 лет. У рояля были неисправны 15 струн, — совсем небольшая потеря для такого возрастного инструмента. Еще один след времени — легкая желтизна на нескольких клавишах. 100 лет назад пластик был в диковинку, его только начинали производить, их делали из натуральной слоновой кости.

«Несмотря на столь почтенный возраст, этот инструмент держит строй, это один из важнейших показателей для фортепиано, плюс у него сохранился свой тембр. В первую очередь, был отреставрирован корпус, а также полностью отрегулирована механика», — рассказал органный мастер Сергей Горохолинский.

Специалистам доподлинно неизвестно, кто из значимых российских пианистов мог играть на этом инструменте, это только предстоит выяснить. Пока музыканты и администрация решают, в каких концертах и акциях задействовать музыкального долгожителя.

Пензенцы могут свободно рассмотреть фортепьяно в фойе филармонии. Посетители смогут услышать 100-летний инструмент перед началом концертов, сообщает телеканал «Экспресс».