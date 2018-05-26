В Пензе благоустроят подходы к памятнику Белинского

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, участники выезда обсудили создание новых парковок вдоль ул. Белинского и Лермонтова, благоустройство территории памятника В. Г. Белинского : замену покрытия у монумента на плитку и организацию подходов к памятнику.

Кроме того, Виктор Кувайцев поручил и. о. главного архитектора Пензы Сергею Петрову продумать варианты благоустройства тротуара, проходящего вдоль улицы Карла Маркса, к которому ведет лестничный спуск с территории памятника.

Затем глава администрации Пензы обратил внимание на недочеты по уборке сквера имени М. Ю. Лермонтова .

«Дети пришли на экскурсию, а вокруг памятника бурьян — так быть не должно. Приведите в порядок, прочистите от песка прилотковые части дорожек», — поручил он директору МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Вячеславу Голохвастову.

Также Виктор Кувайцев дал задание в качестве временной меры покрасить зеленые скамейки в зоне отдыха, находящейся за кафе «Парус», сообщает пресс-служба мэрии.