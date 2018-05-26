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В Пензе благоустроят подходы к памятнику Белинского

26 мая в 14:46 176 просмотров

26 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев дал поручения по благоустройству территории у Спасского собора.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, участники выезда обсудили создание новых парковок вдоль ул. Белинского и Лермонтова, благоустройство территории памятника В. Г. Белинского: замену покрытия у монумента на плитку и организацию подходов к памятнику.

Кроме того, Виктор Кувайцев поручил и. о. главного архитектора Пензы Сергею Петрову продумать варианты благоустройства тротуара, проходящего вдоль улицы Карла Маркса, к которому ведет лестничный спуск с территории памятника.

Затем глава администрации Пензы обратил внимание на недочеты по уборке сквера имени М. Ю. Лермонтова.
«Дети пришли на экскурсию, а вокруг памятника бурьян — так быть не должно. Приведите в порядок, прочистите от песка прилотковые части дорожек», — поручил он директору МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Вячеславу Голохвастову.

Также Виктор Кувайцев дал задание в качестве временной меры покрасить зеленые скамейки в зоне отдыха, находящейся за кафе «Парус», сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/gradonachalnik_rassmotrel_voprosy_blagoustroystva_territorii_vozle_spasskogo_sobora/

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