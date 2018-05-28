Делегация из Сыктывкара оценила благоустройство Пензы

28 мая делегации из Республики Коми показали социально-значимые объекты Пензы. Импровизированную экскурсию провел мэр Виктор Кувайцев и его первый заместитель Сергей Волков.

Представители Сыктывкара оценили проект реконструкции набережной реки Суры и состояние объекта на сегодняшнем этапе. В качестве положительного опыта они отметили использование гранитных плит для мощения прогулочной зоны и бетонных георешеток для оформления склонов набережной. Далее гости побывали на строительной площадке Спасского кафедрального собора и в сквере Лермонтова, на Юбилейной площади и в здании киноконцертного зала «Пенза». Затем они осмотрели Олимпийскую аллею, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Учитывая востребованность данной зоны отдыха, мы при поддержке губернатора Пензенской области благоустраиваем территорию на противоположной стороне. Кроме того, при наличии финансовых возможностей будем и дальше приводить в порядок Олимпийскую аллею», — рассказал Виктор Кувайцев.

Особое внимание гости уделили осмотру Центра культуры и досуга, там им продемонстрировали основные залы, тренажерную площадку, сцену, а также подъемные механизмы и другие атрибуты, создающие доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Руководству столицы Республики Коми понравилась идея создания сквера «Бессмертного полка», который вошел в маршрут объезда. Также был взят на заметку опыт установки информационных стендов с использованием бетонных конструкций.

Напомним, основной целью визита в Пензу делегации из города Сыктывкар во главе с мэром Валерием Козловым стало подписание договора о взаимодействии между столицей Республики Коми и администрацией города Пензы.