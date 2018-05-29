Мэр Пензы вошел в топ-50 национального рейтинга

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев занял 49 место в национальном рейтинге мэров за апрель-май.

Исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных городов, подготовил центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Результаты основывались на оценках экспертов, которые отвечали на вопросы анкеты.

Виктор Кувайцев занял в нацрейтинге 49 место.

Лидером стал глава администрации Тюмени Александр Моор, он обогнал мэра Уфы Ирека Ялалова и мэра Москвы Сергея Собянина. Аутсайдерами стали руководители Тывы Владислав Ховалыг, Махачкалы Абусупьян Гасанов и Биробиджана Евгений Коростелев.