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Под Пензой стартует строительство поместья для людей с инвалидностью

29 мая в 13:59 86 просмотров
(0+), посвященное старту проекта арт-поместья «Новые Берега», которое появится в селе Богословка Пензенской области.

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30 мая пройдет праздничное мероприятие (0+), посвященное старту проекта арт-поместья «Новые Берега», которое появится в селе Богословка Пензенской области.

На мероприятии пройдет презентация проекта «Новые берега», состоится показ эскизов будущего поместья. По словамдиректора пензенского реабилитационного центра «Квартал Луи», создателя «Дома Вероники» Марии Львовой-Беловой, в Богословке планируется построить поселение из десяти домов, всего — 55 квартир.

«Будет сделан, так скажем, мини-город с доступной средой для человека с инвалидностью. Основная его часть — квартиры для выпускников «Квартала Луи» и «Дома Вероники». Вторая часть — резервное жилье для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это могут быть приемные дети, многодетные семьи, студенты, люди, которые в силу жизненных обстоятельств нуждаются в жилье. Мы будем давать им возможность пожить в поместье бесплатно, но при условии непосредственного участия в жизни поселения», — рассказала она.

Освятит начало строительства Владыка Серафим, который возглавит молебен. На мероприятие приедут студенты «Квартала Луи» и «Дома Вероники», будут представители власти, архитекторы, строители.

На сегодняшний день на месте строительства арт-поместья расстелен газон. Напомним, его передали организаторы Jazz May после окончания фестиваля.

Начало праздничного мероприятия (0+) на открытой площадке в с. Богословка намечено на 10.00. Чтобы добраться до места, нужно ориентироваться на магазин «Хуторок» (ул. Ленина, дом 69 Б) на въезде в село со стороны Западной поляны, дальше — по указателям.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/search/str/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/keywords_blended_posts?filters_rp_author=stories-feed-friends

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