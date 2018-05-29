Пензенские общественники проверяют гостиницы к Чемпионату мира (видео)

В Пензе общественники начали масштабную проверку гостиниц к Чемпионату мира по футболу. По официальным данным, регион примет как минимум 1800 футбольных фанатов. В каких условиях им предстоит жить — вопрос престижа. Активисты из союза потребителей оценивают десятки параметров, среди которых — стоимость номеров, качество услуг и безопасность. Проверку пройдут 58 гостиниц, только десять из них признают лучшими и вручат знаки отличия.

В пензенских гостиницах будут приветствовать болельщиков как минимум из Перу, Португалии, Дании, Ирана и Колумбии. Футбольные фанаты из этих стран точно приедут в Пензу на матчи в соседние Саранск и Самару. По официальным данным, область во время проведения Чемпионата мира примет минимум 1800 спортивных туристов.

Активисты осматривают разные типы номеров, отдельно останавливаются на доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, проверяют пожарную систему, а также стоимость проживания, оценивают культуру обслуживания, соблюдение санитарных правил, информационную доступность. Хотя с последним у болельщиков, судя по всему, проблем не возникло. Из 30 номеров осматриваемой гостиницы в центре Пензы сдать болельщикам готовы половину.

«Определенное количество номеров были забронированы сразу после того, как состоялась жеребьевка. Но, в основном, мы держим номера для постоянных клиентов, а в те дни, когда гостиница ими менее востребована, в ней будут болельщики», — рассказала управляющая гостиницы Наталья Купцова.

Проект «Общественный контроль в сфере гостиничных услуг» получил грантовую поддержку правительства региона. Активисты будут проверять гостиницы региона до 31 июля. Штрафы общественники выписать не могут, все замечания носят рекомендательный характер.

«Уже проверили шесть гостиниц, впереди еще 54. Основные нарекания, которые были зафиксированы в результате мониторинга, это отсутствие сведений о предоставляемых услугах и ценников на продукцию с символикой Чемпионата», — сказала директор общественной организации «Пензенской союз потребителей» Ольга Антонова.

Из 56 гостиниц общественники выберут десять лучших и вручат им специальные дипломы с отметкой «проверено». Итог своей работы активисты обобщат в семинары для всех, кто работает в гостиничной сфере, сообщает телеканал «Экспресс».