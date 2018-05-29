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В Пензе озвучили график дополнительных электричек в Саранск (видео)

29 мая в 20:21 94 просмотра
, желающих отправиться из Пензы в Саранск, разработали график движения дополнительных поездов. В дни проведения матчей будут курсировать три электрички. Первая отправится 16 июня в 12.50.

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Для болельщиков Чемпионата мира по футболу, желающих отправиться из Пензы в Саранск, разработали график движения дополнительных поездов. В дни проведения матчей будут курсировать три электрички. Первая отправится 16 июня в 12.50.

Также они будут ходить 19, 25 и 28 июня. Электрички доставят болельщиков в Саранск, а затем обратно. Расписание можно найти на официальном сайте министерства промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области.

Услугами железной дороги смогут воспользоваться бесплатно все, кто имеет билет на матч или документ дающий право на получение входного билета. Учитывая введение антитеррористического режима, предусматривающего досмотр пассажиров, прибывать на посадку в поезд следует не менее чем за 40 минут до отправления.

«Мы рассматриваем возможность установки дополнительных рамок металлодетекторов для того, чтобы ускорить движение. Кроме этого, прорабатываем вопрос инсталляции ограничителей в створе между подземным переходом и зданием вокзала. Отправка будет осуществляться с первой платформы, это удобно, в том числе — для маломобильных групп населения», — рассказал министр промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области Михаил Торгашин.

Бесплатно поездами могут пользоваться и волонтеры. Кроме того, сейчас в региональном министерстве промышленности рассматривают возможность введения дополнительных автобусов по маршруту «Пенза-Саранск», сообщает телеканал «Экспресс».


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