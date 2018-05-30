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В Пензенской области завершаются посевные работы

30 мая в 17:59 246 просмотров

В Пензенской области аграрии посеяли яровые на площади 854,6 тысяч гектаров.

Посевы яровой пшеницы занимают 146,3 тысяч гектаров, ячменя — в 105,7 тысяч гектаров, кукуруза на зерно посеяна на площади 27,5 тысяч гектаров. Технические культуры — 375,3 тысяч гектаров, в том числе — посевы подсолнечника размещены на площади в 235,6 тысяч гектаров.

В области завершен сев кормовых культур. Они занимают площадь в 72,3 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Также аграрии завершают сельхозработы по посадке картофеля и овощной группы.

Ранее информагентство «Пенза-Пресс» рассказывало, что и на каких площадях планируют вырастить.


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