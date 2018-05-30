Гостям из Орловской области понравилась Пенза

30 мая делегация Орловской области во главе с врио губернатора Андреем Клычковым посетила в Пензе филармонию и киноконцертный зал.

В фойе областной филармонии для гостей развернулась выставка, в том числе им показали экспонаты краеведческого музея — уникальные снимки, плакаты и газеты военного времени. Делегация Орловской области вместе с губернатором Иваном Белозерцевым осмотрела органный зал, где для них сыграли произведение Себастьяна Баха.

Андрей Клычков выразил слова благодарности Ивану Белозерцеву и отметил результат его работы.

«Мы увидели широкие улицы, прекрасные киноконцертный зал и филармонию, какими не может похвастаться большинство регионов. Действительно, у Пензенской области есть чему получиться. Те опыт и наработки, которые мы увидели в сфере медицины, культуры, строительства, мы обязаны переносить в Орловскую область. Видно, что Иван Белозерцев как губернатор болеет за каждый объект, то, что он знает все тонкости, например, количество мест в зале ККЗ, — это показатель хорошего руководителя.

Меня впечатлил масштаб тех проектов, которые удалось реализовать. Мы видим высокий уровень качества тех решений, которые были реализованы, высокие стандарты внедряемых проектов», — подчеркнул он.

Далее гости посетили пензенское предприятие «Мединж», детский технопарк «Кванториум» и Город Спутник. До этого они побывали в областной станции скорой медицинской помощи на улице Пионерской и дворце спорта «Буртасы».