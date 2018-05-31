Правительство ищет способы сдержать цены на бензин

Рост цен на бензин и дизельное топливо вынудил правительство искать способы стабилизировать рынок. Рассматриваются два варианта.

Как пишут «Известия», в качестве мер по снижению цен на топливо называют увеличение объемов торгов моторным топливом на бирже и снижение акцизов.

«Вместе со снижением акциза увеличение продаж как минимум поможет стабилизировать цены в рознице. Мы следим за реакцией рынка, и, собственно, нынешние тенденции уже говорят о том, что розничные цены не будут расти столь стремительно», — заявил изданию начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

Ожидается, что акцизы могут снизить на два-четыре рубля за литр, или их могут сделать подстраиваемыми под мировые цены на нефть.