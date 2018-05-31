Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
Монополия вузов на IT-образование ушла, успех — за самоучками - М. Семенкин
Автопарки и латифундии. Обнародованы доходы пензенских главврачей
Отзыв о книге «Мальчик на вершине горы»
Вам будет интересно
Наши новости
Ученые впервые напечатали роговицу глаза на 3D-принтере
В России создадут реестр проблемных новостроек
В Москве закрыли для посещения ряд объектов ВДНХ
В Череповце желание узнать родословную стало трендом
Саратовский писатель вошел в топ-10 самых печатаемых
Витаминные добавки бесполезны для здоровья — ученые
Компания Apple заблокировала обновления Telegram для iOS
Буйвол рогами откинул льва, спасая ящерицу
Ученые создали из черной смородины безопасную краску для волос
«Саратовские авиалинии» прекращают деятельность 30 мая

Правительство ищет способы сдержать цены на бензин

31 мая в 09:30 240 просмотров

Рост цен на бензин и дизельное топливо вынудил правительство искать способы стабилизировать рынок. Рассматриваются два варианта.

Как пишут «Известия», в качестве мер по снижению цен на топливо называют увеличение объемов торгов моторным топливом на бирже и снижение акцизов.

«Вместе со снижением акциза увеличение продаж как минимум поможет стабилизировать цены в рознице. Мы следим за реакцией рынка, и, собственно, нынешние тенденции уже говорят о том, что розничные цены не будут расти столь стремительно», — заявил изданию начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

Ожидается, что акцизы могут снизить на два-четыре рубля за литр, или их могут сделать подстраиваемыми под мировые цены на нефть.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...