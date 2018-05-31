У пензенского УФАС возникли серьезные вопросы к «Пензадормосту»

31 мая на расширенном заседании совета по развитию предпринимательства и конкуренции в Пензенской области глава регионального УФАС Оксана Кузнецова обозначила ряд проблем, которые, по мнению ведомства, мешают развитию малого бизнеса.

По ее словам, на сегодняшний день в Пензенской области выполнены все требования стандарта развития конкуренции, и в рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции, подготовленном аналитическим центром при правительстве РФ в 2017 году, мы заняли 47-е место.

«В 2015 году у нас было 59 место, то есть мы видим рост. Но по-прежнему есть над чем работать. Самую большую неудовлетворенность, согласно опросам, у нас вызывают сферы ЖКХ, здравоохранения и рынки социальных услуг. Мы видим очереди, недостаточно качественное предоставление услуг и полагаем, что привлечение частного бизнеса в эти секторы поможет решить эти проблемы», — отметила Оксана Кузнецова.

В частности, глава управления сообщила, что серьезные проблемы с соблюдением антимонопольного законодательства есть на рынке услуг дошкольного образования.

«В качестве целевого показателя на 2017 год установлено, что доля пензенских негосударственных организаций от общего числа должна составлять не менее 1,1%. По информации регионального минобразования, в 2017 году функционировало 186 дошкольных организаций, из них только две — негосударственных. Новых организаций создано не было, среди причин называют, что у нас в регионе — 100% удовлетворенность, очередности нет. Вроде бы, это на самом деле так, но, с другой стороны, мы видим, что группы в детсадах зачастую переполнены, по 30 детей иногда. Есть потребность в данной услуге», — рассказала она.

На рынке услуг детского отдыха и дополнительного образования — аналогичная картина.

" Доля детей школьного возраста, получивших услугу в оздоровительных лагерях, должна была составить 87%, а фактически составила 51%. По информации минобразования Пензенской области, доля негосударственных организаций для отдыха и оздоровления детей из общего числа составляет около 1,5%, она ничтожна. По организациям допобразования — 0,7% негосударственных, при целевом показателе не ниже 4%", — пояснила Оксана Кузнецова.

Говоря о развитии конкуренции на рынке медицинских услуг, глава пензенского УФАС отметила, что не видит заинтересованности от самих предпринимателей.

«Чтобы развить конкуренцию на рынке медицинских услуг, в качестве целевого показателя на 2017 год доля медуслуг по ОМС, оказанных негосударственными организациями, должна была составить не менее 8%. Всего 33 негосударственных медорганизации в прошлом году осуществляли деятельность в Пензенской области, что составило 37,9% тот общего числа. При этом объем затрат, выделенных на медицинскую помощь по программе ОМС негосударственным организациям, составил около 6% от всего объема затрат. Этого недостаточно, но анализ показал, что предприниматели сами неохотно идут в эту сферу, так как это невыгодно», — сообщила выступающая.

Кроме того, анализ товарных рынков, проводимый антимонопольным органом, показал, что в ряде сфер продолжают действовать предприятия с государственным и муниципальным участием. Речь идет о рынках ЖКХ, строительства, содержания и ремонта дорог, благоустройства, ритуальных услуг.

«Приведу в качестве примера Пензу — здесь действует «Пензадормост». Ежегодно департаментом ЖКХ проводятся торги, в прошлом году — 275 млн рублей на содержание и ремонт дорог одним лотом. Выходит один МУП «Пенздормост», забирает этот лот, потом сам разбивает на множество мелких лотов и отдает на субподряд. Хочется спросить: если он сам с этим объемом не справляется, то почему не дает выполнить часть работ другим предпринимателям? Не надо и вывоз снега, и ямочный ремонт, и установку светофоров в один лот закладывать. При этом мы видим, что качество дорог не на самом высоком уровне у нас находится», — отметила Оксана Кузнецова.

Она добавила, что в Пензенской области около 80% торгов проводятся с единственным участником, и наличие конкурса является большой редкостью.

«Разрабатывалось единое положение для всех автономных учреждений о закупках, которое, к сожалению, так и не было внедрено, осталось на бумаге», — сообщила глава УФАС.

В завершении выступления она отметила, что видит решение проблемы в разработке дорожных карт по развитию конкуренции в разных сферах и назначении ответственных лиц по взаимодействию с муниципалитетами по борьбе с монополизацией рынков услуг.