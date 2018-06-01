Никольчанину дали срок за три спиленные сосны

Мужчина спилил три сосны еще в июне 2017 года. Установлено, что деревья росли вдоль лесополосы у ж/д перегона «Чаис-Ночка» Куйбышевской железной дороги.

Сосны он срубил с помощью бензопилы, положил их на телегу своего трактора с помощью гидравлического погрузчика, взятого у знакомого. Затем привез их на пилораму, где распилил на доски и складировал их около дома, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Ущерб от действий жителя Никольского района составил 96 983 рублей. Мужчина добровольно возместил эти деньги дистанции инженерных сооружений.

В результате его приговорили к шести месяцам лишения свободы. Наказание постановлено считать условным. Бензопилу у мужчины конфисковали.