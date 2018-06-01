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В Пензенской области клещи покусали 571 человека

1 июня в 14:12 78 просмотров
, передающихся через из укусы.

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В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о нападениях клещей и инфекциях, передающихся через из укусы.

С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 571 человек, пострадавших от их укусов, 150 из них — дети до 14 лет. В поликлиниках в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 31 мая, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 335 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 32 из них.

За январь-апрель были диагностированы четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Один случай — у жителя Пензенского района, три — у пензенцев. Все случаи произошли с длительной инкубацией, люди заразились в сезон 2017 года, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

Перед открытием сезона в летних оздоровительных учреждениях и местах массового отдыха обрабатывают территории от клещей. Уже обработано 96,23% от запланированной площади.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89-%D1%82%D0%B8%D0%BA-paparra-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82-ixodes-2151688/

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