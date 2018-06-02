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В Лопатинском районе разыскивают мужчину, который домогался детей

2 июня в 09:06 52 просмотра
, который совершил насильственные действия сексуального характера без применения насилия в отношении двух детей.

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В Пензенской области разыскивают мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера без применения насилия в отношении двух детей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, инциденты произошли днем 27 мая в Лопатинском районе.

Приметы: на вид — 50−60 лет, рост — около 170−180 см, худощавого телосложения, на голове имеются залысины, на висках волосы короткие, седые, лицо — смуглое, морщинистое. Мужчина сутулится, при ходьбе, возможно, прихрамывает. Был одет в черную спортивную кофту, черные спортивные брюки (также может носить камуфлированные брюки), на ногах — носки, резиновые шлепки, носит очки прямоугольной формы с диоптриями, возможно, с затемненными стеклами.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении подозреваемого, сообщите ее в Городищенский межрайонный следственный отдел по телефонам: 8 (84158) 3−21−07; 89631094608 или в полицию по телефонам: 02 или 563−111. Анонимность гарантируется.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1232373/

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